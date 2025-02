Artilheiro do São Paulo, André Silva celebra bom momento e fala sobre concorrência com Calleri

André Silva vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo. O centroavante, artilheiro da equipe no Campeonato Paulista com cinco gols, tem ganhando espaço com o técnico Luis Zubeldía e pode ganhar a titularidade da posição, que teve Calleri como dono nos últimos anos.

Em entrevista ao Globo Esporte, da TV Globo, nesta terça-feira, André celebrou o bom momento e minimizou a concorrência com o companheiro argentino, que não atravessa seu melhor momento. Para ele, o importante é que ambos estejam em boa fase para ajudar o Tricolor Paulista.

"Estou muito feliz pelo momento. Desde a temporada passada era isso que eu vinha almejando, poder contribuir para o clube, fazer gols. Somos dois centroavantes (ele e Calleri). Os dois fazendo gol, ou um fazendo gol é para deixar o São Paulo cada vez maio atacante.

Além de André e Calleri, Zubeldía também tem à disposição o jovem centroavante Ryan Francisco, grande destaque do São Paulo na Copinha. O camisa 17 do Tricolor acredita que o treinador tem boas opções para o setor.

"A gente fala que é a famosa dor de cabeça boa. Quando o professor olha para o lado tem eu, o Johnny (Calleri) e o Ryan também chegando. É muito importante que os três estejam bem para corresponder. Ele (Zubeldía) sempre fala para nós que fica muito feliz quando os centroavantes deles fazem gols. Ele tem dado minutos para mim nessa temporada, o que tem sido muito importante para mim, cada vez mais com mais minutos", disse.

Os bastidores da vitória do Tricolor estão no ar!

Antes do Estadual iniciar, o São Paulo realizou a pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou amistosos contra Cruzeiro e Flamengo. André citou a importância do período fora do Brasil para a fase que vive atualmente.

"A nossa pré-temporada nos Estados Unidos foi muito boa. Foi um período em que o grupo pôde se fechar, com o pessoal que trabalha dentro do São Paulo. Começando desde ali, aprimorando a parte física e a parte técnica. Toda vez que você trabalha sério, focado, chega uma hora que o trabalho te recompensa. Eu venho recolhendo isso agora. Estou muito feliz por isso e continuo trabalhando forte para somar mais minutos e continuar fazendo bastante gols", pontuou.

André Silva entrou em campo pela última vez no domingo, quando o Tricolor venceu o São Bernardo por 3 a 1, pela última rodada do Paulista. O centroavante marcou dois dos três gols do triunfo.

O São Paulo volta a jogar na próxima segunda-feira, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).