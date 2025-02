Arteta sobre o retorno de Saka e Martinelli: "Um pouco longe de voltar"

O Arsenal encara o Nottingham Forest, nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio City Ground. Na véspera do duelo, o treinador Mikel Arteta atualizou a situação física de Ethan Nwaneri, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

"Ethan estava apenas com cãibras, obviamente sua carga tem sido muito diferente nas últimas semanas, mas ele está bem. Bukayo Saka e Gabriel Martinelli estão progredindo muito bem, mas ainda estão um pouco longe de voltar", disse Mikel Arteta em entrevista coletiva.

Ethan Nwaneri foi titular na derrota diante do West Ham, por 1 a 0, no último sábado, mas precisou ser substituído no começo do segundo tempo. Já Saka e Martinelli estão fora há mais tempo. O brasileiro não joga desde o começo de fevereiro, enquanto o inglês está longe dos gramados desde dezembro.

Mikel provides the latest team news ahead of tomorrow ? ? Arsenal (@Arsenal) February 25, 2025

Com a derrota do Arsenal, o Liverpool voltou a ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Com um jogo a mais, a equipe do técnico Arne Slot tem 64 pontos, 11 a mais que o time londrino. Mesmo assim, Arteta ainda acredita na briga pelo título.

"Foi um fim de semana muito decepcionante. Nos 15 jogos anteriores, vencemos dez e empatamos cinco, exatamente o mesmo que o Liverpool, com exatamente a mesma diferença de gols. Geramos esse momento e, no fim de semana, tínhamos que fazer isso novamente, nada diferente dos 15 anteriores, mas perdemos e, além disso, o Liverpool venceu. Foi muito difícil de aceitar. A realidade é que restam muitos jogos para jogar e você tem que voltar. Você tem que ter a consistência e a vontade para fazer novamente e é isso que faremos na quarta-feira", avaliou Arteta.