Após bom 2024, André Silva mantém boa fase no São Paulo no início da temporada

Após os dois gols na vitória sobre o São Bernardo, André Silva finalizou a primeira fase do Campeonato Paulista como artilheiro do São Paulo. O atacante, mesmo reserva, já havia encerrado o ano de 2024 em alta, com gols importantes e boas atuações quando acionado.

Em 2025, com 11 partidas disputadas, André Silva marcou cinco gols - dois a mais que Lucas e Luciano, vice-artilheiros do São Paulo. Além das bolas na rede diante do São Bernardo, o atacante cravou contra Portuguesa (pênalti), Mirassol e Velo Clube.

No ano passado, o centroavante são-paulino, apesar de ser considerado uma opção no banco de reservas, alcançou números importantes, superando até jogadores considerados titulares. Em 43 partidas sendo acionado, André Silva marcou oito gols e distribuiu sete assistências, terminando 2024 na quarta colocação entre os artilheiros do São Paulo.

Das oito oportunidades que André Silva foi às redes em 2024, sete foram pelo Campeonato Brasileiro. Desta maneira, o atacante foi o terceiro maior goleador do São Paulo na última edição da competição nacional. Luciano, com 11, e Lucas, com dez, foram os únicos a superar o camisa 18. Calleri, titular, cravou apenas cinco gols no torneio.

??? De pé em pé! ?? O segundo gol em detalhes. De Marcos Antonio para Oscar. A leitura do camisa 8 ao antever a passagem de Wendell. O cruzamento na medida do lateral, e o oportunismo de André Silva! ? Gutierre Filmes#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/LflSdnDUcg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2025

O São Paulo volta aos gramados para pegar o Novorizontino, na próxima segunda-feira (3), às 20h (de Brasília). A partida, válida pelas quartas do Paulistão, ocorre no Morumbis, já que o Tricolor finalizou a primeira fase com melhor campanha em relação ao rival.