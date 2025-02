Ancelotti nega 'caso Endrick', pede tempo e alerta: 'Competição é alta'

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, afirmou que os jovens Endrick e Arda Güler estão conquistando seus espaços em um elenco com "alta competição".

O que aconteceu

O treinador negou qualquer "caso Endrick", e "prevê" bom futuro ao ex-jogador do Palmeiras: "Pelas características deles, não será Rodrygo ou Vinicius, ele tem características diferentes. Ele vai ser um grande atacante, não tenho dúvidas. Não há nenhum caso Endrick no momento".

"Li que existe um Caso Güler, mas esse caso não chegou aqui", disse Ancelotti, dando apoio também ao jovem turco. "É um processo para ele e para todos os jovens. Aconteceu com Rodrygo, Vinicius, Valverde... Ele precisa de tempo para fazer parte do melhor elenco do mundo. A competição é alta, todo mundo entende e quem não entende, tem que entender", concluiu.

Endrick e Arda Güler receberam poucas oportunidades até o momento pelo Real Madrid. O brasileiro, por exemplo, soma 401 minutos jogados em 24 partidas, o que equivale a cerca de 17 minutos por confronto. Ainda assim, o camisa 16 já anotou cinco gols pela equipe espanhola.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (26), em confronto pela Copa do Rei. A equipe merengue enfrenta o Real Sociedad pela semifinal da competição, às 17h30 (de Brasília). A expectativa é que Endrick receba minutos de jogo, por ter anotado um gol nas quartas de final contra o Leganés.