Ancelotti diz que Endrick não será como Vini Jr: 'vamos ver o que acontece'

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, voltou a falar sobre a pouca minutagem dada a Endrick na atual temporada e comparou o ex-palmeirense a Vinicius Júnior e Rodrygo.

O que aconteceu

O treinador italiano respondeu sobre boatos de possíveis saídas de Endrick e Arda Güler, outro jovem do Real que não vem recebendo tantas oportunidades.

Carlo Ancelotti garantiu não haver 'Caso Endrick' e disse enxergar características diferentes entre o atacante de 18 anos e outros dois brasileiros do elenco, Vini Jr. e Rodrygo.

Pelas características, Endrick não vai ser Rodrygo e não vai ser Vinicius. Tem características diferentes, mas será um grande atacante. Disso, não tenho nenhuma dúvida. Não há caso Endrick, no momento. Vamos ver o que acontece Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva

O técnico evitou polêmicas e disse ser natural que os atletas há menos tempo no clube precisem de mais tempo para se firmar no time principal.

Eu falo com Endrick e todos os jovens. Leio que há um "caso Güler", mas aqui não chegou. É um processo que tiveram todos os jogadores jovens como Vini Jr, Rodrygo ou Valverde. Precisa de tempo para se incorporar ao melhor elenco do mundo. A competição é alta, todo mundo tem que entender

A imprensa espanhola noticiou uma possível saída de Endrick na semana passada. De acordo com o jornal As, o ex-palmeirense vinha avaliando sair ao fim da temporada para jogar mais tempo em algum outro clube europeu.

Endrick jogou apenas 401 minutos em 24 jogos na temporada, uma média de 16 minutos por partida. Ele foi titular em apenas três jogos e soma cinco gols até aqui. Já Arda Güler tem números melhores: 965 minutos em 28 partidas, uma média de 34 minutos por confronto.

O Real Madrid de Endrick volta a campo nesta quarta-feira (26), às 17h30 (de Brasília), para encarar a Real Sociedad no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, no estádio Anoeta.