Águia de Marabá x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, quando visita o Águia de Marabá às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão. Em jogo único, sem vantagem do empate, o classificado será quem vencer nos 90 minutos, com decisão por pênaltis em caso de empate. O duelo terá transmissão pelo Amazon Prime Video.

No Baenão, em Belém, o #TimeDeGuerreiros fechou a preparação pra estreia na Copa do Brasil! Amanhã tem! ?: Marcelo Goncalves/FFC pic.twitter.com/rLI9m1Uniq ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2025

Apesar da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o clima no Fluminense é conturbado. O time não vem jogando bem e a torcida tem hostilizado alguns jogadores e o técnico Mano Menezes.

"Não sabemos como o Águia vai se comportar e não temos ingerência sobre isso. Mas acredito que eles, jogando em casa, mesmo sem ter o mesmo investimento do Fluminense, vão tentar se impor. Precisamos fazer esta leitura", disse Mano Menezes.

Para este duelo, o Fluminense terá o retorno do lateral direito Guga, que cumpriu suspensão contra o Bangu. Já o zagueiro Thiago Silva, com dores no pé direito, deve ser preservado para as semifinais do Estadual.

Fazendo campanha irregular no Campeonato Paraense, no qual ocupa a quinta posição, o Águia vem de empate sem gols com o frágil Independente, resultado que garantiu uma vaga nas quartas de final. O técnico Sílvio Criciúma deve manter a base para o jogo pela Copa do Brasil.

O classificado enfrenta na próxima fase do torneio o vencedor do choque entre Dourados e Caxias, que duelam também nesta quarta-feira, no Mato Grosso do Sul.

FICHA TÉCNICA



ÁGUIA DE MARABÁ-PA X FLUMINENSE-RJ

Local: Mangueirão, em Belém (PA)



Data: 26 de fevereiro de 2025



Horário: 19h30



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Douglas Pagung e Guthieri Javarini Rodrigues



VAR: Sem presença de VAR nesta fase da Copa do Brasil

ÁGUIA: Axel, Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires; Esdras, Germano, Kukris e Lucas Silva; Jeffinho e Jonatas Bastos



Técnico: Sílvio Criciúma

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnico: Mano Menezes