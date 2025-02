Adversário do Fluminense, Águia de Marabá tem 2025 com altos e baixos

O Fluminense entrará em campo pela primeira vez na Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira contra o Água de Marabá. O Tricolor terá favoritismo total no duelo único pela fase inicial do torneio, até pelo fato de o adversário apresentar um desempenho instável no ano.

Em 2025, o Águia de Marabá entrou em campo nove vezes. O desempenho é somente regular: foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

No Campeonato Paraense, o Águia de Marabá disputou sete jogos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe ocupa apenas a quinta colocação na classificação do torneio.

Os outros dois compromissos do Águia foram pela Copa Verde. Primeiro, bateu o Independência, do Acre, somente nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Na fase seguinte, acabou eliminado ao ser derrotado pelo Manaus por 3 a 2.