777 quer adiamento da recuperação judicial do Vasco e cita 'perplexidade'

A 777 Partners entrou, nesta terça-feira, com um pedido de tutela antecipada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A empresa pede que a Justiça não analise o pedido de recuperação judicial do Vasco antes de 12 de março.

O que aconteceu

Nesta data haverá o julgamento que decidirá se a liminar que deu o controle da SAF à diretoria do clube associativo continua valendo. A diretoria do Vasco conseguiu isso em maio de 2024.

A 777 afirma que tomou conhecimento do pedido pela imprensa e fala em "enorme perplexidade". O Vasco entrou nesta segunda-feira com um pedido de recuperação judicial.

Os advogados da empresa não foram consultados sobre o assunto. O documento diz que a liminar afastou "de forma precária e provisória" os direitos societários da 777 e que nenhuma decisão desse tipo pode "ser utilizada para legitimar a prática de atos irreversíveis".