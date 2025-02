Zubeldía surpreende para recuperar parte do prestígio perdido no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía segue ameaçado no comando do São Paulo, mas surpreendeu na partida contra o São Bernardo e conseguiu recuperar parte do prestígio perdido.

O que aconteceu

A variação tática do Tricolor foi uma surpresa para a partida. Não foi a primeira vez que Zubeldía escalou três zagueiros, mas talvez tenha sido o melhor desempenho da equipe com o sistema tático.

O time misto, com seis titulares poupados, também foi surpresa diante do cenário. O São Paulo poderia perder a vantagem de decidir o mata-mata no Morumbis em um jogo que pode definir o futuro de Zubeldía, mas mesmo assim o argentino foi cauteloso diante de um dos melhores times do campeonato.

O discurso na coletiva de imprensa também fez o argentino somar pontos. Ele reconheceu o desempenho ruim do time, aceitou as críticas e as classificou como justas.

Às vezes as críticas são infundadas, outras vezes têm fundamento. E devo reconhecer que as críticas a mim são justas. A equipe não estava funcionando bem, não estava como tinha que estar. Às vezes sentimos que não merecemos as críticas, mas neste caso as críticas a mim são corretas. Tenho que assumir essa responsabilidade e trabalhar. Se é uma questão tática, a responsabilidade é minha

Ainda assim, Zubeldía segue bastante ameaçado no cargo e corre sério risco de demissão em caso de eliminação nas quartas de final. Caso o Tricolor caia para o Novorizontino, o futuro do treinador deve depender da forma como se deu a eliminação; o São Paulo já chegou a sondar informalmente a situação de Fernando Diniz.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.