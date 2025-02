Vice-prefeito de ato racista contra segurança do Palmeiras deixa secretaria

O vice-prefeito de São José do Rio Preto Fábio Marcondes (PL) se manifestou nesta segunda-feira (24) após ser acusado de racismo contra um segurança do Palmeiras. O político informou que pediu exoneração do posto na Secretaria de Obras e, por prescrição médica, também uma licença temporária do cargo de vice-prefeito.

Ciente da responsabilidade inerente à função que exerço e com o compromisso irrestrito com a transparência e a ética, esclareço que os eventos ocorreram em âmbito estritamente pessoal, sem qualquer relação com minhas atribuições na Secretaria de Obras ou com o cargo de Vice-Prefeito. Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de Vice-Prefeito. Fábio Marcondes (PL), em postagem no Instagram

O que aconteceu

O político informou que a confusão começou "a partir de ofensas dirigidas ao meu filho". Fábio Marcondes foi ao Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, casa do Mirassol, para assistir ao jogo contra o Palmeiras, no último domingo (23), pelo Paulistão.

O vice-prefeito destacou que "jamais tive a intenção de ofender ou prejudicar qualquer indivíduo ou grupo". Ele foi acusado de chamar um segurança do Palmeiras de "lixo" e "macaco velho".

Fábio Marcondes se colocou à disposição para prestar possíveis esclarecimentos. O político se mostrou confiante de que "a verdade prevalecerá".

Prefeitura lamenta episódio

A Prefeitura de São José do Rio Preto reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da igualdade, do respeito e da justiça.

Repudiamos veementemente qualquer ato de racismo e lamentamos profundamente o ocorrido.

Diante do contexto, o vice-prefeito Fábio Marcondes está exonerado do cargo de Secretário Municipal de Obras e solicitou a licença do cargo de vice Prefeito municipal.

Seguimos firmes no compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento da lei em todas as nossas ações.

Entenda o episódio

Em vídeo gravado pela TV Globo, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, aparece ofendendo o segurança de "lixo". Em meio às ofensas, é possível ouvir o termo "macaco velho".

O Palmeiras emitiu nota oficial em que promete tomar todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência.

O clube alega que o segurança foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23).



Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos? pic.twitter.com/bQ79KMBGD6 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2025

A Federação Paulista de Futebol também emitiu um comunicado prometendo acompanhar o caso para que o autor do crime seja identificado e responsabilizado. Além disso, a entidade promete oferecer apoio à vítima.

