Vice-prefeito de Rio Preto pede licença temporária após denúncia de racismo contra segurança do Palmeiras

Vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes pediu licença temporária do cargo após ser acusado de racismo contra um segurança do Palmeiras. A situação ocorreu após a vitória do Verdão sobre o Mirassol, no estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Através de uma nota oficial, Marcondes pediu a licença temporário do cargo na prefeitura por prescrição médica. Ele também solicitou exoneração do cargo de secretário de obras, outra função que executava.

Marcondes alegou que o ocorrido começou após ofensas direcionadas ao seu filho e afirmou que não quis ofender o segurança do Palmeiras. Em vídeo que circula nas redes sociais, o vice-prefeito chama o funcionário do clube alviverde de "macaco velho".

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23). Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos... pic.twitter.com/bQ79KMBGD6 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2025

Após o acontecimento, o Palmeiras denunciou racismo contra o segurança e ressaltou que o responsável pelo ato deve ser responsabilizado criminalmente. A FPF (Federação Paulista de Futebol) também repudiou o ocorrido.

O Palmeiras venceu a partida por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão enfrenta o São Bernardo na próxima fase do Estadual.

Veja a nota de Fábio Marcondes na íntegra

"Com a dignidade que a função pública exige e o profundo respeito que sempre pautaram minha trajetória, venho a público esclarecer os fatos ocorridos em 23 de fevereiro de 2025, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Ressalto que as imagens divulgadas representam apenas um recorte dos acontecimentos, não refletindo a totalidade dos fatos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os eventos tiveram início com uma discussão originada a partir de ofensas dirigidas ao meu filho, o que evidencia a necessidade de uma investigação minuciosa, justa e imparcial. Afirmo com convicção que jamais tive a intenção de ofender ou prejudicar qualquer indivíduo ou grupo - em especial, o segurança da delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Ciente da responsabilidade inerente à função que exerço e com o compromisso irrestrito com a transparência e a ética, esclareço que os eventos ocorreram em âmbito estritamente pessoal, sem qualquer relação com minhas atribuições na Secretaria de Obras ou com o cargo de Vice-Prefeito. Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de Vice-Prefeito.

Reafirmo meu compromisso inabalável com os valores da integridade, da honra e do respeito, e coloco-me à disposição para colaborar integralmente com os esclarecimentos que se fizerem necessários, confiante de que a verdade prevalecerá.

Agradeço, de coração, à população pela confiança e pelo apoio, e permaneço dedicado a servir com lealdade e responsabilidade, sempre buscando preservar a dignidade e o bem-estar de nossa comunidade."