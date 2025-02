Veja quais os próximos passos de João Fonseca após Rio Open

Do UOL, em São Paulo

Após a passagem badalada pelo Rio Open mesmo com derrota difícil na estreia, João Fonseca já sabe quais os próximos passos. O carioca tem uma série de torneios pela frente e essa agenda começa em março.

Quando João Fonseca volta a jogar?

João Fonseca volta às quadras para disputar o Masters 1000 de Indian Wells, entre 5 e 16 de março, na Califórnia (EUA). Os adversários ainda serão definidos.

Caso seja eliminado nas primeiras rodadas em Indian Wells, João Fonseca disputará o Arizona Tennis Classic, torneio Challenger que oferece 175 pontos ao campeão. O campeonato acontece entre 11 e 16 de março, em Phoenix (EUA).

Na sequência, ele jogará outro torneio Masters 1000, ainda no mesmo mês de março: o Miami Open, na Flórida (EUA), entre os dias 19 e 30.

João Fonseca disputou apenas um Masters 1000 na carreira até o momento. Foi no ano passado, quando entrou em quadra em Madri como convidado e venceu a estreia contra o norte-americano Alex Michelsen, antes de cair na segunda rodada para Cameron Norrie.

Rio Open

Grande estrela do Rio Open após o título do ATP de Buenos Aires, João Fonseca foi derrotado pelo francês Alexandre Müller por 2 sets a 0 (parciais de 6-1 e 7-6) e se despediu na primeira rodada do torneio realizado na capital fluminense.

O tenista brasileiro teve apenas um dia de "descanso" após ser campeão do ATP 250 de Buenos Aires, no domingo (16). Ele foi direto para o Rio após o título, treinou na segunda-feira e jogou no dia seguinte.