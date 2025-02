Vasco rescinde contrato com o volante Zé Gabriel; vínculo ia até dezembro

Nesta segunda-feira, o Vasco anunciou a rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel. O jogador possuía vínculo com o clube até dezembro deste ano.

Contratado em 2022, Zé Gabriel foi um dos destaques na campanha que livrou o Vasco do rebaixamento em 2023. Porém, no ano seguinte, perdeu espaço e foi emprestado ao Coritiba.

O volante voltou ao Gigante da Colina no início de 2025 e atuou por dois jogos. Seu desempenho não agradou Fábio Carille e sua comissão técnica e, com isso, o jogador ficou fora dos planos do clube.

Zé Gabriel disputou 76 jogos com a camisa do Vasco e marcou dois gols.

Confira o comunicado oficial do Vasco:

O Vasco da Gama comunica a rescisão de contrato com o atleta Zé Gabriel, cujo vínculo iria até 31 de dezembro deste ano. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.