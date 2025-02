United fecha cantina e troca refeições por pão e frutas para empregados

Com o objetivo de cortar gastos, o Manchester United fechará a cantina para funcionários e passará a substituir refeições por frutas.

O que aconteceu

A ordem partiu de Jim Ratcliffe, dono do clube desde 2023. Ele tenta diminuir gastos para que os Red Devils voltem a competir em alto nível na Inglaterra e na Europa. Os jogadores continuarão recebendo suas refeições normalmente. As informações são do jornal inglês The Guardian.

Em Old Trafford, os funcionários não ganharão mais refeições gratuitas, e sim frutas. Já no centro de treinamento, em Carrington, os funcionários só terão sopa e pão de maneira gratuita.

Até então, funcionários do Old Trafford recebiam uma espécie de "vale" para comer na cantina, com direito a refeições completas, chá e café, tudo gratuito. Agora, eles ganharão apenas frutas. Os trabalhadores que atuam nos dias de jogos do Manchester United seguirão recebendo um pacote com pequenos lanches.

A cantina dos funcionários em Old Trafford deve ser fechada até o fim desta semana. Procurado pelo jornal, o Manchester United não se manifestou sobre o assunto.

Jim Ratcliffe vem tomando medidas para cortar gastos do clube desde que se tornou acionista do Manchester United, no fim de 2023. Dono da Ineos, empresa do ramo químico, ele detém 27,7% das ações do clube inglês.

Além das mudanças na alimentação, o Manchester United ainda deve promover mais 200 demissões nos próximos dias. O clube tenta se recuperar financeiramente após sofrer prejuízo de 300 milhões de libras (R$ 2,1 bilhões) nos últimos três anos, de acordo com o jornal.

O United ocupa apenas a 15ª colocação da Premier League e dificilmente conseguirá se classificar para as competições europeias de 2025/26 através do Campeonato Inglês. A chance pode vir através da Liga Europa, torneio em que está nas quartas de final e enfrenta a Real Sociedad. Em caso de título, garante automaticamente uma vaga na próxima Champions League.

O time de Manchester volta a campo nesta quarta-feira (26) para enfrentar o Ipswich Town, no Old Trafford, às 16h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League.