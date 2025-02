Ultimate encaminha Daniel Willycat vs Davey Grant para abril, em Las Vegas

Sem entrar em ação no UFC desde junho de 2023, Daniel Santos já sabe os detalhes de sua próxima aparição na empresa. Disposto a recuperar o tempo perdido, 'Willycat' medirá forças contra Davey Grant no dia 5 de abril, em Las Vegas (EUA). O duelo entre os pesos-galos (61 kg) do Brasil e da Inglaterra, apurado em primeira mão e com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight, será disputado no 'QG' do Ultimate: o Apex.

Tanto Daniel quanto Davey chegam para o confronto embalados por vitórias em suas últimas apresentações no UFC. Além de um duelo de nações, os atletas também protagonizaram um embate de gerações dentro do octógono. Representante da 'velha guarda', Grant segue se testando no mais alto nível mesmo aos 39 anos de idade. Dez anos mais jovem, aos 29, Willycat tenta ganhar espaço e se consolidar de vez como uma realidade na empresa.

Brasileiro tenta deixar incômoda sina para trás

Apesar de ter vencido suas últimas duas lutas no UFC, Willycat sofre para se consolidar na organização. Isso porque o brasileiro possui um incômodo histórico de ver seus combates serem cancelados às vésperas dos eventos, seja por lesão ou outros motivos. Em 2024, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' saiu de última hora do UFC 308 e do UFC São Paulo. Em 2023, por sua vez, Daniel se ausentou - também por lesão - do UFC 288. Disposto a embalar de vez na companhia, o lutador de Uberaba (MG) busca, enfim, voltar a competir.