Treinador dos Países Baixos, Ronald Koeman faz visita ao CT do Corinthians

Nesta segunda-feira, o treinador dos Países Baixos, Ronald Koeman, e seu diretor técnico, Nigel de Jong, visitaram o CT Joaquim Grava, do Corinthians, para conhecer as dependências do clube.

Com a aproximação da Data Fifa, o técnico está no Brasil a convite do Timão, visando acompanhar de perto a situação de Memphis Depay para avaliar um possível retorno do atacante para a seleção de seu país.

Koeman esteve na Neo Química Arena neste domingo para assistir ao confronto entre Corinthians e Guarani, pela última rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, Memphis começou no banco de reservas e atuou apenas nos 30 minutos finais da partida.

O treinador irá acompanhar também a próxima partida do Timão, na quarta-feira, diante da Universidad Central, da Venezuela, pela volta da fase preliminar da Libertadores. A partida de ida terminou em empate por 1 a 1. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

Memphis é o segundo maior artilheiro da Seleção dos Países Baixos, com 46 gols, atrás apenas de Van Persie, que possui 50 tentos marcados.

Pelo Corinthians, o atacante acumula 23 partidas, marcando oito gols e dando sete assistências.