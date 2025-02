Responsável por cabeça de porco não poderá ir a jogos e terá conta excluída

Responsável pelas cabeças de porco nos dois últimos clássicos entre Corinthians e Palmeiras, o torcedor Osni Fernando Luiz, o 'Cicatriz', ficará impedido de entrar em jogos e terá seu perfil no Instagram excluído. Ele foi detido nesta segunda-feira (24) para prestar depoimento e liberado em seguida.

O que aconteceu

Osni confessou o envolvimento no caso da cabeça de porco colocada em um dos portões do Allianz Parque, e indicou a participação de outra pessoa. Uma amiga do torcedor, que mora no litoral, seria a segunda envolvida no episódio.

Foram apreendidos celulares, máscaras, capacetes e a moto utilizada na ocasião, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) foi a responsável por cumprir mandado de busca e apreensão na residência do torcedor.

O torcedor foi impedido de entrar em jogos durante o processo, que segue em andamento. Ele precisará se apresentar ao batalhão de choque durante as partidas.

Além disso, sua conta nas redes sociais, que supera 60 mil seguidores, será excluída. Ele se identifica como Rafael Modilhane no Instagram.

Osni também estava envolvido na compra e no arremesso de uma cabeça de porco ao gramado da Neo Química Arena no fim do ano passado. Na ocasião, ele se apresentou na 6ª Drade, prestou depoimento e foi liberado.

Osni Fernando Luiz foi procurado pela reportagem do UOL, mas ele não irá se manifestar.

O que disse a SSP

Após investigações que levaram à identificação do autor, a 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) cumpriu mandado de busca e apreensão na residência dele, onde foram apreendidos celulares, máscaras, capacetes e a moto utilizada na ocasião. Durante depoimento o investigado confessou o envolvimento no caso e indicou a participação de outra pessoa. As diligências prosseguem para elucidar o caso.

Episódio no Allianz Parque

A cabeça de porco foi jogada no estádio na madrugada do dia 6 de fevereiro, dia do clássico pelo Paulistão. Na ocasião, o Palmeiras buscou imagens de câmeras de segurança na região ao redor do estádio na tentativa de identificar possíveis suspeitos.

Envolvido na compra da cabeça de porco lançada na Neo Química Arena em 2024, Osni Fernando Luiz compartilhou a foto do episódio em suas redes sociais. Ele, porém, não assumiu a autoria do fato.

Caso na Neo Química Arena

A cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras pelo Brasileirão. O ato aconteceu durante o primeiro tempo da partida.

O vídeo de Osni com a cabeça de porco antes da partida viralizou nas redes sociais logo após ela ser jogada no gramado. No registro, ele aparece no Mercadão da Lapa com a parte do animal nas mãos.

Duas pessoas foram identificadas pela polícia ainda no estádio e conduzidas ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio. Ambos negaram envolvimento no caso. Um boletim de ocorrência foi lavrado pela Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), segundo apuração do UOL.

Os dois suspeitos de atirar o item no gramado foram liberados, após não aceitarem pagar um acordo de transação penal com o MP. Os autores do fato se recusaram a pagar R$ 4.000 cada um pelo acordo. A transação penal é um acordo entre o autor de um delito e o Ministério Público para evitar a instauração de um inquérito.

Osni foi flagrado jogando sacola com a cabeça por cima das grades do setor sul do estádio antes do clássico. As informações foram passadas por pessoas que trabalhavam na montagem da festa para recepção da equipe alvinegra, segundo Saad.