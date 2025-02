Técnico do Bayern, Kompany afirma que tratará Mundial de Clubes como "prioridade" e elogia Boca Juniors

Nesta segunda-feira, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, foi perguntado sobre o formato inédito do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho deste ano, nos Estados Unidos. O ex-atleta belga afirmou que o clube alemão tratará o torneio como "prioridade" e elogiou o Boca Juniors, um dos adversários do Bayern já na primeira fase.

"Acho que quanto mais nos aproximamos do torneio, mais podemos ver a empolgação crescendo. Tem sido uma temporada bastante especial até agora. Temos o novo formato da Liga dos Campeões e a próxima competição, que é a Copa do Mundo de Clubes. Fazemos parte de um clube (Bayern de Munique) onde cada troféu é importante. Então, quando chegarmos aos Estados Unidos, será uma prioridade", declarou.

Hexacampeão da Liga dos Campeões (terceiro maior campeão, atrás apenas de Real Madrid e Milan) e tetracampeão mundial, o Bayern de Munique vive um ótimo momento na temporada. Já classificado às oitavas do torneio continental, onde enfrentará o Leverkusen, o time comandado por Kompany também é o atual líder do Campeonato Alemão, com 58 pontos em 23 partidas disputadas.

"É sempre difícil imaginar a competição inteira quando é a primeira vez que participamos, mas se eu puder citar um benefício, seria jogar uma partida competitiva contra o Boca Juniors como parte de um torneio maior, e não apenas uma competição de dois ou três jogos, mas uma competição de verdade. Acho que isso, por si só, já é emocionante: ver algumas das melhores torcidas do mundo, a nossa e a deles. E alguns dos clubes mais tradicionalmente bem-sucedidos do mundo se enfrentando", continuou.

O Bayern se encontra no Grupo C da competição, ao lado de Auckland City (Nova Zelândia), Benfica (POR) e do próprio Boca Juniors (ARG).

"Acho que haverá muita expectativa em torno desse jogo, mas, como eu disse, é difícil prever o que vamos encontrar por lá. Espero que o Bayern vença, é claro. Espero que seja um momento bonito para nossos fãs, mas tenho certeza de que, de qualquer forma, será um grande momento do futebol para todos os torcedores", complementou o treinador.

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.