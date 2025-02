Técnico da Holanda visita CT do Corinthians para observar Memphis Depay

Técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, esteve no CT do Corinthians nesta segunda-feira para conhecer as dependências do centro de treinamento Joaquim Grava, localizado na zona leste de São Paulo. Acompanhado de seu diretor técnico, Nigel de Jong, eles estiveram presentes também na partida deste domingo do clube alvinegro contra o Guarani, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A visita foi divulgada pelo próprio time. Nas redes sociais, o clube paulista publicou imagens do técnico estrangeiro junto aos membros do clube, incluindo Ramón Diaz, durante o tour pelas instalações corintianas.

Os representantes da seleção holandesa vieram ao Brasil para acompanhar o desempenho de Memphis Depay. O atacante está fora da equipe nacional desde setembro de 2024, quando foi convocado para a Eurocopa. Poucos meses depois, Koeman explicou porque o atleta não foi chamado novamente quando aconteceram alguns confrontos da Liga das Nações.

"Na minha opinião, ele não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma, mas temos dados de que ele precisa melhorar", disse à época. Espera-se que a atuação no Brasil seja convincente para que o jogador tenha a oportunidade de retornar à equipe nacional.

Na partida deste domingo (23), Memphis começou no banco. Já classificado para as quartas de final do Estadual, o Corinthians poupou seus principais nomes pensando na pré-Libertadores. O holandês só entrou aos 15 minutos da etapa final, quando o time alvinegro perdia para o Guarani. Seis minutos depois, Ángel Romero marcou pela segunda vez e empatou o placar em 2 a 2.

Koeman e De Jong acompanharam o empate do camarote da Neo Química Arena. "Para nós, é uma alegria imensa receber duas importantes personalidades do futebol mundial em nosso jogo. Espero que tenham gostado da experiência. Fiquei à disposição para o que precisarem", disse Augusto Melo, presidente do Corinthians, após visitar a comitiva holandesa.

O treinador e o diretor técnico permanecem no Brasil até pelo menos quarta-feira (26). É nesta semana, novamente na casa alvinegra, que acontece o jogo de volta do Corinthians contra o Universidad Central, da Venezuela. O confronto é válido pela segunda rodada da pré-Libertadores. No estádio adversário, a partida terminou empatada em 1 a 1. Para permanecer na disputa, o clube paulista precisa vencer em São Paulo. O embate acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília).