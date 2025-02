Técnico que chamou presidente do XV de Jaú de 'câncer' será diretor do time

O XV de Jaú surpreendeu ao anunciar Tássio Lopes, técnico que deixou o time no fim do ano passado disparando contra o atual presidente do clube, para atuar como diretor de futebol.

O que aconteceu

A equipe demitiu o treinador Carlos Pimentel após o tropeço em casa diante do Rio Preto, em jogo ocorrido no domingo (23) pela 10ª rodada da Série A3.

Tássio Lopes, que comandava a Itapirense, foi anunciado como diretor de futebol na tarde desta segunda (24), enquanto Isaque Pereira, técnico do sub-20, acabou efetivado para comandar o elenco principal na sequência da temporada.

O novo diretor volta ao XV meio ano depois de uma saída polêmica e que contou com ofensas ao presidente Careca Paiva. O desentendimento ocorreu em setembro, logo após a eliminação da equipe para o União São João nas oitavas de final da Copa Paulista.

Na ocasião, Tássio fez um desabafo e adjetivou o dirigente com termos como "vagabundo", "inseto" e "câncer" em entrevista à Rádio Jauense.

A desclassificação é culpa minha, mas enquanto existir Careca Paiva dentro do XV de Jaú, vocês estão mortos, a não ser que me provem o contrário. O cara é a coisa mais nebulosa que possa existir. O cara rema para trás. Ele vive de migalha, da miséria e da tristeza dos outros para chegar lá e ser conselheiro do mal. O cara é, desculpa o termo, um câncer dentro do clube. Ele não deixa o clube andar. [...] É um presidente vagabundo. Se quiser me processar, pode processar, mas ele sabe onde vai me encontrar, porque aqui não é besta, não Tássio Costa, à Rádio Jauense

O XV de Jaú anunciou Tássio reforçando o "alinhamento entre todas as partes". O clube lembrou a campanha encabeçada pelo então técnico na Série A4 do ano passado.