SPFC: Rafael minimiza pressão externa e vê trabalho com Zubeldía no início

Embora classificado para o mata-mata do Paulistão, o São Paulo vive um momento de turbulência com sua torcida. Após um forte começo no estadual, com quatro vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas, o Tricolor amarga uma sequência de cinco partidas sem triunfar. No domingo (23), O São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1, no estádio 1º de Maio.

A falta de resultados e o desempenho abaixo do esperado fizeram com que uma parte da torcida questionasse o trabalho do técnico Luis Zubeldía. Contudo, a diretoria são-paulina não cogita uma troca no comando, enquanto a pressão externa não atinge o elenco e o técnico argentino, como contou o goleiro Rafael ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Nossa pressão sempre é pelo resultado. Todos nós sabemos que vestimos uma camisa que gera essa cobrança por vitórias. [...] A gente sabe que nesses momentos nos quais o resultado não vem, temos que ter tranquilidade. Ainda é um início de trabalho, têm times que estão há dois meses treinando e estão com a parte física superior. Porém, a única cobrança que temos aqui dentro é a nossa. Sabemos o que vivemos aqui

O goleiro também acredita que o calendário apertado influencia no desempenho da equipe. O Tricolor chegou a realizar quatro jogos num período de oito dias, tendo empatado três e perdido um. Dentro desse recorte, ainda houve uma tour com dois jogos seguidos no Mané Garrincha, em Brasília.

A gente não estava descansado fisicamente nem psicologicamente, porque o nível de desgaste foi muito grande. Jogamos no sábado, na segunda e depois na quinta de novo. Ficando também a semana toda no hotel e treinando no estádio, onde não tem toda a estrutura do CT. Tudo isso, querendo ou não, compromete o resultado, então é natural o time oscilar.

