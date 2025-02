Santos explica como funcionará a venda de ingressos após mudanças no Sócio Rei

Na noite desta segunda-feira, o Santos divulgou detalhes de como funcionará a venda de ingressos para membros do Sócio Rei após as mudanças no programa, que começaram a valer na última quinta-feira.

Os associados terão um "rating", que é um sistema de pontuação de frequência nos jogos. No plano Silver, por exemplo, o santista inicia com duas estrelas.

A ampliação desse status leva em consideração a frequência nos cinco últimos jogos do Santos como mandante. Se, eventualmente, a pessoa comparecer a três dos últimos cinco embates, seu rating passa a ser cinco, que é o limite máximo.

VEJA MAIS



Entenda por que o Santos via necessidade de mudar o Sócio Rei antes mesmo da volta de Neymar

Nos planos Gold e Santos World, o associado começa com três estrelas. A mudança de status também ocorre com base na frequência dos últimos cinco compromissos. Nesse caso, bastará assistir a duas partidas para atingir cinco estrelas.

No Black, o associado inicia com quatro. Para chegar ao máximo bastará assistir um dos cinco últimos jogos.

A conquista de cinco estrelas garantirá a prioridade na compra de ingresso, após os proprietários de cativas, camarotes e Plano Diamond, que terão seis estrelas. Na sequência virá o associado com quatro estrelas, três e duas. E, depois, os torcedores cadastrados no Santos Mais Popular.

Abertura de vendas

O sistema de venda ocorrerá por setores, em duas etapas. Na primeira serão oferecidos os setores de Cadeira Cativa/Especial P. Isabel; Cadeira Social P. Isabel; Cadeira Social D. Pedro, Cadeira Coberta D. Pedro, Cadeira Cativa D. Pedro, Cadeira Térrea, Camarotes, PCR e PMR.

Na segunda, já para os associados com rating de duas a cinco estrelas, serão oferecidos os seguintes setores: arquibancada Cosmo Damião, arquibancada J. de Alencar e Geral Santista.

Segundo o Santos, "o objetivo desse novo sistema é beneficiar os que acompanham os jogos frequentemente e, simultaneamente, dar oportunidade aos associados em geral".

As regras já estarão em vigor na venda de ingressos para o duelo com o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer vai à semifinal.

Veja os planos do Sócio Rei:

SILVER



Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33



Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira



Prioridade: P4

GOLD



Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66



Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira



Prioridade: P3

BLACK



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira



Prioridade: P2

DIAMOND



Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66



Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira



Prioridade: P1

SANTOS WORLD



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês



Prioridade: P2