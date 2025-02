Santos aguarda Thiago Maia nesta terça no CT Rei Pelé para exames

A novela está perto do fim. O Santos aguarda o volante Thiago Maia nesta terça (25) no CT Rei Pelé, para começar a realizar os exames e finalizar a contratação.

O que aconteceu

Santos aguarda a chegada do volante Thiago Maia nesta terça (25) no CT Rei Pelé, para começar a realizar os exames e finalizar a contratação.

O voo do Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre) para Congonhas (São Paulo) já está comprado, e o atleta deve aterrissar em São Paulo por volta de 14:05h. Os pais de Thiago já estão em SP e, inclusive, assistiram ao jogo contra a Inter em Limeira.

A gestão do Peixe já havia chegado a um acordo com o jogador e o Flamengo, mas faltavam ainda alguns detalhes para acertar com o Internacional, clube atual do volante, que foram resolvidos em reunião na última terça-feira (18). "Só" restavam as trocas de minutas para assinatura do contrato.

No entanto, o Flamengo exigiu algumas garantias financeiras do Peixe, para evitar de sofrer um novo calote, como aconteceu com o clube gaúcho, que tinha parcelas da compra em atraso. O presidente Marcelo Teixeira, chegou a explicar nesta segunda (24), no congresso técnico da FPF, sobre a situação.

"Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Internacional que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos feito a conclusão com o Flamengo, mas agora, eles exigem garantias bancárias ou algumas garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação. Exige de nós um período para que a gente encontre como seriam essas garantias. Temos o televisionamento que não fizemos antecipação como fizemos no ano passado. Estamos tentando essas alternativas. Se conseguimos alcançar, sim (fecha)"

O UOL apurou que o Internacional autorizou o atleta a viajar, e aguarda apenas uma resposta positiva do Flamengo, para o volante poder assinar o contrato com o Santos e ser anunciado essa semana.

Thiago vai assinar contrato com o Santos até o final de 2028, e vai custar 5,5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) por 50% de seus direitos econômicos.

