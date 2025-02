Romero iguala Jô e divide artilharia do Corinthians no século XXI; veja top 10

Ángel Romero atingiu mais uma marca histórica pelo Corinthians no último domingo. O atacante marcou dois gols no empate de 2 a 2 do Timão com o Guarani, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e igualou Jô como o maior artilheiro do clube no século XXI.

Agora, tanto o paraguaio como o ídolo revelado na base do Corinthians somam 65 bolas na rede pelo time alvinegro. Jô, entretanto, precisou de menos jogos para alcançar tal feito. Ele chegou ao número em 284 partidas, contra 335 de Romero.

Outro jogador do atual elenco está na cola do camisa 11 e mira a liderança do ranking. Trata-se de Yuri Alberto. O centroavante possui 60 gols em 160 jogos pelo clube e está a apenas cinco de empatar com o paraguaio.

Romero foi responsável pelos dois gols do Corinthians no empate com o Guarani. O atleta abriu o placar no começo da partida, após cruzamento de Matheus Bidu. Ele viu o Bugre virar o placar, mas arrancou o empate no segundo tempo, em um belo tento. O auxiliar e filho do técnico Ramón, Emiliano Díaz, destacou a fase vivida por Ángel.

"O Romero é muito importante para nós, ele sabe disso. É muito humilde, sabe esperar a sua oportunidade. Por isso faz o jogo que faz quando entra em campo. Estamos contentes por ele", afirmou.

O atacante, vale lembrar, é também o artilheiro histórico da Neo Química Arena e superou, neste domingo, a marca de 40 gols em Itaquera. Ele, agora, detém 41 bolas na rede em 157 compromissos disputados na casa alvinegra.

O jogador terá chance de ampliar a marca nesta quarta-feira, quando o Corinthians recebe a Universidad Central-VEN, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Na ida, em Caracas, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe, portanto, precisa vencer para avançar à próxima fase do torneio ainda no tempo normal. Se a igualdade persistir no placar agregado, a definição será através dos pênaltis.

Veja o top 10 da artilharia do Corinthians no século XXI: