Roma goleia o lanterna Monza e chega à décima partida de invencibilidade no Italiano

Com grande facilidade, a Roma somou o décimo jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Italiano, ao golear, nesta segunda-feira, o lanterna Monza, por 4 a 0, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 26ª rodada.

Com os resultados, o time romano chegou aos 40 pontos, na nona colocação, enquanto o Monza perdeu pela 16ª vez e segue em último lugar, com apenas 14 pontos

A Roma teve total domínio da partida desde o início. Em 25 minutos de jogo já somou dez finalizações. Mas só conseguiu converter uma vez, com Saelemaekers, aos dez minutos. O belga pegou a bola pela direita, puxou para a perna esquerda e acertou um lindo chute colocado. O goleiro Turati, do Monza, se esticou muito, mas não impediu o 1 a 0 no placar.

A torcida da Roma cantou muito nas arquibancadas, confiante de que os três pontos seriam conquistados com facilidade. E a superioridade romana propiciou o segundo o gol aos 32 minutos. O argentino mostrou muita habilidade com o pé esquerdo para passar pela marcação e ainda cruzou de direita na cabeça do usbeque Shomurodov: 2 a 0.

A vantagem no placar e a fragilidade do Monza fizeram a Roma diminuir o ritmo. Os visitantes, mesmo que timidamente, levaram perigo ao gol de Svillar, que precisou fazer duas boas defesas em chutes de Ganvoula e Mota.

A Roma veio para o segundo tempo coma intenção de jogar nos contra-ataques e atrair o Monza para seu campo, abrindo espaços na frente. A tática deu certo e o time romano criou boas chances. A principal delas com Baldanzi, aos 15 minutos, mas Turati fechou bem o ângulo e fez a defesa.

Mas diferença técnica entre as equipes era muito grande e o terceiro gol saiu aos 27 minutos. Após longa troca de passes de todo o ataque da Roma, a bola chegou para Angeliño bater firme, cruzado e rasteiro: 3 a 0.

A partir daí, a Roma passou a tocar mais a bola e deixar o tempo passar, enquanto a torcida não parou de festejar mais uma vitória. Mas ainda havia tempo para mais um gol. O quarto saiu aos 43 minutos, após cobrança de escanteio de Dybala pela esquerda. O zagueiro Cristante acertou bela cabeçada cruzada para definir o triunfo.