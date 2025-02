Rodada NBA: Em atuação dominante de Shai, OKC leva a melhor sobre os Wolves

O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 130 a 123 neste domingo, no Target Center, em Minneapolis. O destaque ficou por conta do do armador Shai Gilgeous-Alexander, que liderou a equipe de Oklahoma rumo ao triunfo para seguir confortável na liderança da Conferência Oeste da NBA.

Hard fought Win in MIN ? pic.twitter.com/TzORco4AfM ? OKC THUNDER (@okcthunder) February 24, 2025

Shai Gilgeous-Alexander, favorito ao prêmio de MVP, fez uma excelente partida. O armador anotou 37 pontos, oito rebotes, oito assistências, três roubos de bola e três bloqueios. Esta foi a 19ª partida do jogador marcando mais de 35 pontos na temporada.

Do outro lado da quadra, o Minnesota Timberwolves teve uma boa atuação do armador Anthony Edwards, que ficou próximo de um triplo-duplo. Edwards marcou 29 pontos, dez rebotes e sete assistências.

O Oklahoma City Thunder segue disparado na liderança da Conferência Oeste com 46 vitórias e apenas dez derrotas na temporada. Os Timberwolves estão na sétima colocação com as mesmas 31 vitórias que Clippers (sexto) e Mavericks (oitavo).

OKC e Wolves se enfrentarão novamente nesta segunda-feira. Desta vez o jogo será em Oklahoma, às 22h (de Brasília).

Cade Cunningham e Trae Young protagonizam melhor duelo da rodada

O Detroit Pistons e o Atlanta Hawks somaram quase 300 pontos na noite deste domingo em partida que terminou com os Pistons vencendo por 148 a 143. Cade Cunningham e Trae Young travaram um duelo de alto nível na partida.

O armador do Detroit Pistons, Cade Cunningham marcou 38 pontos (21 deles em cestas de três pontos), sete rebotes e 12 assistências. Do lado dos Hawks, Trae Young repetiu a pontuação do adversário, também anotando 38. Além disso, o camisa 11 de Atlanta contribuiu com 13 assistências e dois rebotes.

O Detroit Pistons ocupa a sexta colocação da Conferência Leste somando 31 vitórias e, com o triunfo sobre os Hawks, se aproximou do quinto colocado Milwaukee Bucks. Atlanta está na nona colocação, com 26 vitórias e 31 derrotas.

Os Pistons voltam a quadra nesta segunda-feira contra o Los Angeles Clippers, às 21h, em Detroit. Os Hawks também terão dobradinha, a equipe receberá o Miami Heat às 21h30.

6TH DEEETROIT DUB IN A ROW pic.twitter.com/EkaOXME2V1 ? Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 24, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Memphis Grizzlies 123 x 129 Cleveland Cavaliers



New York Knicks 105 x 118 Boston Celtics



Dallas Mavericks 102 x 126 Golden State Warriors



Miami Heat 113 x 120 Milwaukee Bucks



San Antonio Spurs 96 x 114 New Orleans Pelicans



Los Angeles Clippers 111 x 129 Indiana Pacers



Washington Wizards 90 x 110 Orlando Magic



Phoenix Suns 109 x 127 Toronto Raptors