Presidente do Corinthians, Augusto Melo marca presença em reunião comemorativa da LFU; confira

Na tarde desta segunda-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, marcou presença em uma reunião celebrativa da Liga Forte União (LFU). O encontro aconteceu na sede da agência LiveMode, no Rio de Janeiro (RJ).

O evento desta segunda-feira reuniu representantes de 28 clubes integrantes da LFU. Os dirigentes celebraram o término do processo de venda dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do Corinthians, também são integrantes da LFU os seguintes clubes da Série A: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Mirassol, Juventude, Ceará e Sport.

Manhã de visita internacional no CT Dr. Joaquim Grava! ? Ronald Koeman, técnico da seleção dos Países Baixos, e Nigel de Jong, diretor técnico, conheceram o CT Dr. Joaquim Grava e acompanharam de perto a estrutura do nosso centro e treinamento. ??? Completo na Corinthians TV... pic.twitter.com/jX8YhOEn67 ? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2025

Durante a reunião, os representantes comemoraram o sucesso das negociações e fato de o objetivo estipulado de arrecadação de R$1,7 bilhão por ano ter sido alcançado.

"Nossa estratégia foi extremamente bem-sucedida e nada mais justo do que nos encontramos para, além de celebrar, podermos seguir avançando em nossas conversas internas buscando os melhores caminhos para a implantação da Liga Unificada", declarou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

Concomitantemente ao evento realizado no Rio de Janeiro, o Corinthians também esteve representado no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) por meio do executivo de futebol Fabinho Soldado. O Timão soube os detalhes do duelo das quartas de final do Paulistão, em que enfrentará o Mirassol.