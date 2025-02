Presidente da FPF rebate críticas de Abel ao regulamento do Paulista: "Apoio as decisões dos clubes"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta segunda-feira, os detalhes dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, rebateu as falas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que criticou o regulamento do torneio, no último domingo, após a classificação de sua equipe.

"Gostaria muito de fazer um campeonato dos sonhos do Abel Ferreira. tricampeão, um cara que valoriza o futebol paulista. Veio da Grécia para cá, valorizou a Sociedade Esportiva Palmeiras, o futebol paulista, o futebol brasileiro. Sou grato a ele. Mas eu faço os campeonatos para os clubes, cumpro o regulamentos e normas aprovadas pelos clubes. Impossível agradar a todos, cada um de um jeito. Minha única obrigação é fazer cumprir o que os clubes decidirem. E eu apoio integralmente as decisões dos clubes", disse Reinaldo.

O Palmeiras só garantiu a classificação às quartas de final do Estadual no último domingo. O Verdão venceu o Mirassol e contou com um tropeço da Ponte Preta, que perdeu por 2 a 0 do Red Bull Bragantino. Assim, no Grupo D, a equipe de Abel Ferreira ficou em segundo lugar, com 23 pontos, e a Macaca, com 22.

Palmeiras consegue classificação e Abel Ferreira FALOU TUDO na coletiva de imprensa! ?? "Ele está certo, tem que fazer isso mesmo!", @AlexMuller93 "O Abel sabe trabalhar muito bem esses garotos, quando entra no jogo não sente responsabilidade!", Müller.#GazetaEsportiva pic.twitter.com/v0PLBn42Yo ? Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) February 24, 2025

Dona da quarta melhor campanha, a equipe de Campinas ficou de fora do mata-mata. Dos oito clubes que se classificaram às quartas, cinco deles tiveram pontuações menores que a da Ponte Preta: São Paulo (19), Santos (18), Novorizontino (18), Red Bull Bragantino (17) e Mirassol (16).

"É muito injusto para a Ponte Preta. Deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que deve pensar seriamente no método de classificação. Não é justo uma equipe com 22 pontos, quarta melhor campanha geral, ficar de fora. Há coisas aqui que estão muito mal. Nós podíamos ficar de fora com 23, e seria injusto da mesma forma. Esta é uma competição que deve ser repensada. Quando acabar o Paulista, a FPF vai ter quase um ano inteiro para pensar", reclamou Abel.

O Palmeiras agora enfrenta o São Bernardo, no sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.