Praia Clube vence o Goiás alcança a quinta vitória seguida na Superliga masculina

Nesta segunda-feira, o Praia Clube venceu o Goiás por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 21/25, 25/19 e 25/23, no Ginásio UTC, em Uberlândia, pela 17ª rodada da Superliga masculina de vôlei. O grande destaque da partida foi Franco, com 26 pontos para a equipe da casa.

Com o resultado, o Praia Clube alcançou a quinta vitória consecutiva na competição. A equipe ocupa a quarta posição, com 37 pontos. Já o Goiás está em décimo, com 19.

O Praia Clube volta à quadra nesta sexta-feira, contra o Blumenau em casa. No sábado, o Goiás visita o Minas. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Superliga.

O jogo

Os visitantes começaram o primeiro set mais agressivo e chegaram a abrir quatro pontos de vantagem. Porém, com bons bloqueios de Maicon, o Praia Clube conseguiu a virada e fechou em 25/23.

O segundo set foi equilibrado até a metade, quando o Goiás contou com participação crucial de Sanchez para vencer por 25/21. Já no terceiro set, o Praia Clube aproveitou erros de ataque do Goiás nas últimas posses e fechou em 25/19.

No quarto set, os mandantes estavam atrás do placar na reta final. Porém, Canhoto anotou três dos últimos quatro pontos e o Praia Clube fechou com placar de 25/23.