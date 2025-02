Paulistão: veja os gols de todos os jogos da última rodada do estadual

A 12ª e última rodada do Campeonato Paulista teve suas oito partidas disputadas simultaneamente na noite deste domingo (23), com a definição dos últimos classificados para a fase de quartas de final do estadual. Agora, quem perder está eliminado do Paulistão.

O Corinthians ficou no empate por 2 a 2 com o Guarani, diante de sua torcida, mas garantiu a melhor campanha da 1ª fase. O Santos contou com gol olímpico de Neymar e atropelou a Inter de Limeira por 3 a 0 fora de casa.

Já o Palmeiras conseguiu sua vitória apenas nos últimos minutos, e superou o Mirassol por 3 a 2. Também fora de casa, o São Paulo voltou a jogar bem e bateu o São Bernardo por 3 a 1.

Assista aos melhores momentos dos jogos da 12ª e última rodada: Corinthians x Guarani, Inter de Limeira x Santos, São Bernardo x São Paulo, Mirassol x Palmeiras, RB Bragantino x Ponte Preta, Botafogo-SP x Novorizontino, Noroeste x Portuguesa, Velo Clube x Água Santa.

Corinthians 2 x 2 Guarani

Inter de Limeira 0 x 3 Santos

São Bernardo 1 x 3 São Paulo

Mirassol 2 x 3 Palmeiras

RB Bragantino 2 x 0 Ponte Preta

Botafogo-SP 1 x 2 Novorizontino

Noroeste 1 x 1 Portuguesa

Velo Clube 1 x 0 Água Santa

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.