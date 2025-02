Palmeiras tem folga após classificação suada no Paulista e inicia preparação para as quartas nesta terça

Na noite do último domingo, o Palmeiras venceu o Mirassol, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os resultados da rodada garantiram o Verdão no mata-mata do Estadual. Após isso, nesta segunda-feira, a delegação recebeu um dia de folga.

A equipe palmeirense se reapresenta na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para duelo das quartas de final. Nesta próxima fase, o Verdão enfrenta o São Bernardo, em duelo único, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), deste sábado.

O Palmeiras chegou à última rodada da fase de grupos precisando vencer e torcendo por uma combinação de resultado com a Ponte Preta. A Macaca, que boa parte do Estadual na segunda posição, perdeu do Red Bull Bragantino, e saiu da zona de classificação. Enquanto o Verdão, ao bater o Mirassol, assumiu a vice-liderança, com 23 pontos.

O duelo das quartas de final é em turno único. Caso termine empatado no tempo normal, a partida será definida nas penalidades. Para esse compromisso, o técnico Abel Ferreira enfrentará alguns problemas já que tem uma lista de desfalques, que conta com Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez, Paulinho, Piquerez e Mauricio.

Por outro lado, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão, volta a ser opção para a equipe. Felipe Anderson, em transição física, vive a expectativa de ser liberado pelo Departamento Médico para poder atuar. O clube, ainda, pode inscrever Bruno Fuchs e Micael para ficarem à disposição no mata-mata.