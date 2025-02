Palmeiras se acerta com o Barcelona para ter Vitor Roque, mas La Liga veta transferência nesta janela

O atacante Vitor Roque, que está emprestado ao Real Betis, pelo Barcelona, não será jogador do Palmeiras nesta janela de transferências. A equipe alviverde chegou a um acordo com o clube catalão, mas a La Liga vetou a transferência neste momento por questões burocráticas.

De acordo com o protocolo da entidade, o jogador teria de ser "devolvido" ao Barcelona com a janela de transferências espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato. Por questões legais, o Betis não pode reemprestar Vitor Roque ao Palmeiras. Sendo assim, a operação está suspensa.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, com opção de compra avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O fim do empréstimo do atacante com o time espanhol é válido até junho deste ano.

A janela de transferências no Brasil se encerra nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. O Alviverde tentava preencher a lacuna no ataque com a chegada de Vitor Roque, que não acontecerá neste momento. Chegaram ao clube cinco reforços, até o momento: Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez, Bruno Fuchs e Micael.

O Verdão pode manter o atleta no radar e tentar contratá-lo antes da disputa do Mundial de Clubes. Neste ano, devido à disputa desta competição, a Fifa estabeleceu uma nova janela, que acontece entre os dias 2 e 15 de junho.