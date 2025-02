Palmeiras ou Corinthians? Comentaristas fazem o 'favoritômetro' do Paulista

Com a definição das quartas de final, quem é o maior favorito para levar o Paulistão? No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram a questão.

Juca: Palmeiras passou de quase eliminado a favorito

O Palmeiras passou do grande que corria risco de ser eliminado ao grande que é favorito ao título. Embora o Corinthians tenha, se mantiver, a vantagem de jogar uma eventual final em casa, mas o Palmeiras, por ser mais cascudo, por ser um time mais acostumado a decidir, por ser um time mais campeão que os demais nos últimos tempos, me parece o time favorito a ser tetracampeão, título inédito no profissionalismo em São Paulo.

Juca Kfouri

Arnaldo: Corinthians e Palmeiras são favoritos, mas há uma diferença

Antes mesmo de começar, os favoritos eram Corinthians e Palmeiras. Eles continuam sendo por motivos diversos. O Corinthians fez um campeonato praticamente irretocável, administrou no final, e o Palmeiras cresceu na reta decisiva e entra na reta decisiva. Os demais são irregulares, podem até surpreender, o São Paulo faz bons jogos contra times fortes, e o Santos, com o Neymar, com essa onda, tudo é possível.

A única questão que talvez penda mais para o Palmeiras em relação ao Corinthians no favoritômetro é que uma coisa vai começar a acontecer com o Corinthians que não aconteceu até agora. Presumo que o Corinthians vá passar pelo time venezuelano e aí o Corinthians terá uma pré-Libertadores real intercalada com as finais do Paulista.

O Corinthians vai jogar com o Mirassol e provavelmente com o Barcelona em Guayaquil três dias depois. Barcelona em Guayaquil não é qualquer coisa. É um time tradicional. Já eliminou brasileiros. É um jogo pesado, não é esse jogo-treino na Venezuela. E aí passando do Mirassol, o Corinthians tem Barcelona, semifinal, e Barcelona de novo. O Corinthians passa a ter complicado, enquanto o Palmeiras tem só o Paulista para jogar nesse período.

Arnaldo Ribeiro

Trajano: Santos ganhou as últimas três partidas...

Ninguém tá desprezando o Santos aqui. Acabamos de falar. Calma, calma. Deixa eu falar. O Santos, nas últimas três rodadas, foi o único time que ganhou as três. Então tá se recuperando bem. E ontem teve gol olímpico do Neymar. O Bragantino, nas últimas cinco, ganhou quatro. É um time em ascensão. O Bragantino também ganhou na ladeira.

José Trajano

