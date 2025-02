Palmeiras mais calmo? 'Leila não entende ambiente da torcida', diz Lavieri

A postagem da presidente Leila Pereira após a classificação sofrida do Palmeiras no Paulistão é sinal que ela não entende o ambiente do arquibancada, afirmou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Como a Leila Pereira acha uma boa, de novo, fazer a brincadeira do 'estão mais calmos'?

Fez uma vez a brincadeira, ok, é uma brincadeirinha, passa. Mas agora, de novo, num momento em que o Palmeiras está claramente dividido, em que a torcida organizada protesta o tempo inteiro e a torcida comum tenta levantar o time, em que o torcedor está bravo com a atuação da diretoria, em que o time do Palmeiras não consegue fazer bons jogos, e a Leila pergunta 'estão mais calmos'?

Mostra que ela não entende o que é ser torcedor, que ela não entende o que é o ambiente de torcida de arquibancada, o ambiente do Palmeiras.

Danilo Lavieri

O colunista defendeu uma administração profissional do clube e descolado dos desejos imediatos da torcida, mas ressaltou que isso não é tudo no futebol.

Não estou aqui dizendo que ela deveria ouvir a torcida, que tem que contratar, claro que não. O futebol precisa realmente de uma administração profissional, de uma administração empresarial, com planilha, com conta bonitinha.

Agora, o futebol é muito mais do que isso e ela mostra que não sabe o que é. Falar 'estão mais calmos?' de novo é algo surreal ainda mais porque o Palmeiras passou sofrendo no jogo de ontem.

Danilo Lavieri

