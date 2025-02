Pablo Maia, do São Paulo, tem lesão ligamentar e passará por cirurgia

Pablo Maia, volante do São Paulo, irá passar por cirurgia e não poderá atuar pelo São Paulo na fase decisiva do Paulista. O jogador deixou o campo na vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o São Bernardo, no último domingo, pela última rodada da primeira fase do estadual. Exames revelaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

"Na verdade, primeiro tristeza pela contusão do Pablo (Maia). Menino que passou uma temporada muito difícil por uma lesão, voltou em alto nível, a gente vivia expectativa de ser convocado à seleção brasileira, infelizmente tem uma nova lesão e vai passar por cirurgia e expectativa é para uma volta o mais rápido possível. Aproveitar para manter a discussão e vamos renovar o contrato do Pablo Maia, um jogador importantíssimo para nós", revelou o diretor de futebol Marcelo Belmonte, em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira. O dirigente são-paulino evitou dar um prazo para a recuperação.

"É cedo para falar. É uma lesão ligamentar. O Pablo passou agora à tarde por novos exames, a nossa expectativa é que no final do dia a gente tenha um posicionamento mais claro. Mas, a informação que obtive é que optamos por uma cirurgia e a partir daí ,o prazo acho que o departamento médico vai saber falar melhor", acrescentou.

Pablo Maia se machucou em uma disputa de bola e deixou o campo chorando aos 36 minutos do primeiro tempo. Nesta segunda-feira, o volante passou por uma avaliação mais detalhada, quando o procedimento cirúrgico foi optado.

Em 2024, Pablo Maia também sofreu uma grave lesão muscular durante um treino, que o afastou dos gramados por nove meses. Ele retornou em janeiro e já havia disputado 11 jogos nesta temporada. Desta maneira, com a ausência do volante, o São Paulo tem Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio para o setor. Luiz Gustavo, em recuperação, pode retornar em uma possível semifinal do torneio.

O São Paulo volta aos gramados na próxima segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Novorizontino, no Morumbis, pelas quartas de final do Paulistão.