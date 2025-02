Em 1 mês no Santos, Neymar supera números de 1 ano e meio no Al-Hilal

Neymar vem sendo protagonista em sua volta ao Santos. Recuperando a forma física após as lesões, ele está ganhando cada vez mais minutagem.

O que aconteceu

Mesmo com o tempo controlado, Neymar vem ganhando cada vez mais minutos em campo, partida após partida. O craque segue recuperando a forma física e fica mais próximo do ritmo ideal após a grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Em 18 dias de volta ao Brasil, Neymar já atuou mais do que em um ano e cinco meses na Arábia Saudita. Pelo Santos, o camisa 10 já soma dois gols e três assistências, em seis partidas. Desde que reestreou, em 5 de fevereiro, o craque já jogou 432 minutos pelo Santos. Até aqui, foram seis partidas: Botafogo-SP (45 minutos), Novorizontino (75 minutos), Corinthians (68 minutos), Água Santa (85 minutos), Noroeste (69 minutos) e Inter de Limeira (90 minutos).

Pelo Al-Hilal, foram sete jogos, com um gol e duas assistências distribuídas em 428 minutos em campo. Ele chegou ao clube saudita para a temporada de 2023/24 e deixou a Arábia esse ano, em 2025. Atrapalhado pelas lesões, Neymar teve uma lesão na coxa, problemas musculares, além do LCA, sofrido na partida entre Brasil x Uruguai, pelas eliminatórias da Copa de 2026.

O técnico Pedro Caixinha tem a missão de controlar o tempo do craque e falou sobre isso após a vitória do último domingo (23), por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

O Neymar não jogava 90 minutos há muito tempo. Era importante que tivesse essa parte em termos de minutagem, daquilo que foi o crescimento. No último jogo, saiu de forma mais prematura. Fez um gol e deu duas assistências. Sempre muito importante. É um jogador de muita qualidade, seja com bola em jogo ou em bola parada

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

Como ativar o UOL Play na Smart TV

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!