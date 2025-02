Neymar 'evela ofensa' de MC Hariel e provoca: 'Torce para não ter Corinthians x Santos'

Neymar quer uma revanche com o Corinthians, após a derrota no clássico na primeira fase do Paulistão. Durante evento da Kings League, nesta segunda-feira, o santista provocou MC Hariel, torcedor corintiano. O atacante ainda revelou uma "ofensa" do músico direcionada a ele.

"Depois do último jogo do Corinthians, ele mostrou o dedo do meio para mim quando eu estava saindo. 'Botei no bolso' e falei: 'Calma, garoto, que a sua hora vai chegar'. Desde já, Hariel, torce para não ter Corinthians x Santos no Paulista", brincou Neymar.

Em seguida, Memphis Depay se manifestou: "Vai, Corinthians", gritou. O holandês acompanhava, da plateia, o draft da Kings League, evento que define os jogadores da competição. Neymar é presidente da equipe Fúria. Já Hariel preside o Funkbol, estreante no torneio.

Hariel e Memphis lançaram recentemente o EP "Falando com as Favelas". O trabalho conta com quatro faixas e um clipe, gravado em Gana.

O Corinthians encara o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão, no domingo, na Neo Química Arena. Já o Santos recebe o Red Bull Bragantino. Se passar, os corintianos mantêm a melhor campanha e encaram o semifinalista de pior campanha, que pode ser o Santos, a depender dos resultados. Caso contrário, as equipes podem se encontrar apenas nas finais.