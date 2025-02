Neymar elogia "irmão" Memphis e fala sobre "último tiro" na Copa do Mundo 2026

Nesta segunda-feira, durante o draft da Kings League Brasil (competição de futebol society), Neymar falou sobre sua relação próxima com o holandês Memphis Depay, apesar de atuarem em rivais do futebol paulista (Santos e Corinthians, respectivamente), e projetou a Copa do Mundo de 2026, a qual afirmou ser seu "último tiro".

"O meu irmão (Memphis) aqui, do Timão. Eu que trouxe o Memphis, é um irmão que eu tenho, é um prazer a gente ter esse tipo de jogador no Brasil, é incrível. A gente tem que desfrutar da experiência europeia que ele tem, do grande jogador que é, o maior artilheiro da seleção da Holanda, então desfrutem, porque o tempo passa rápido", declarou.

Em sua primeira temporada pelo Corinthians, Memphis anotou sete gols e distribuiu quatro assistências em 14 jogos (11 como titular). O atacante brilhou fazendo parceria com Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Apenas em 2025, são nove jogos (cinco como titular), com uma bola na rede e três assistência registradas.

"Se a gente tem essa oportunidade de desfrutar de todos os melhores jogadores no Brasil, temos que desfrutar. É meu rival dentro de campo, mas é um irmão fora e a gente brinca muito com isso, então estou muito contente de ele estar aqui hoje", continuou Neymar.

Contratado em setembro de 2024 e com passagens por grandes clubes europeus, dentre eles Barcelona, Manchester United e Atlético de Madrid, o holandês firmou um contrato com o Corinthians que conta com valores exorbitantes. Com salário, luvas, bônus e "regalias", o acordo do atacante com o Timão pode superar R$ 170 milhões Apenas com os pagamentos fixos e líquidos de taxas (salário, direitos de imagem e luvas), Memphis receberá R$ 81,9 milhões.

"O que falta é a gente ganhar, nos fecharmos como grupo lá e ganhar, temos uma chance pela frente o ano que vem e vamos tentar. É meu último tiro, então vou tentar pra ver se eu acerto", completou o astro brasileiro.

Neymar já disputou três Copas do Mundo com a Amarelinha (2014, 2018 e 2022). Em 2014, quando o torneio ocorreu no Brasil, a Seleção, sob o comando de Felipão, foi eliminada pela Alemanha nas semifinais. No entanto, o camisa 10 jogou até as quartas, quando fraturou a terceira vértebra lombar e teve que deixar a competição precocemente.

Já nas duas Copas seguintes, ambas com Tite, o Brasil se despediu nas quartas de final. Em 2018 (Rússia), a Seleção foi superada pela Bélgica e, em 2022 (Qatar), para a Croácia.