Mudança de postura! Ankalaev indica que usará wrestling "por 25 minutos" contra Poatan

No último domingo (23), Alex Pereira compartilhou um treino inusitado ao lado de Glover Teixeira. Com os dois na neve, 'Poatan' trabalhou um sistema de defesa de quedas ao lado de seu mentor. E o registro, encarado como uma mera brincadeira para alguns fãs, pode ter dado uma pista de como a luta principal do UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), irá transcorrer. Isso porque Magomed Ankalaev, desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) e próximo rival do campeão brasileiro, reagiu ao vídeo e indicou que utilizará o wrestling a todo instante.

A declaração representa uma mudança de postura brusca, já que o russo havia garantido que não utilizaria o jogo de quedas contra Poatan, a fim de se testar contra o striker paulista. Confiante, Ankalaev prometeu, inclusive, nocautear o brasileiro em pé quando os dois, enfim, medirem forças no UFC 313. Tal promessa, porém, parece perder força à medida que a luta entre os dois se aproxima. A menos de duas semanas para o encontro, o russo indicou que utilizará seu wrestling durante os 25 minutos em que possivelmente estiver de frente com Alex.

"Eu espero que você esteja pronto para fazer isso (wrestling) durante 25 minutos", escreveu o russo, em sua conta no 'X' (antigo Twitter), ao reagir ao vídeo de Poatan e Glover afiando a defesa de quedas (veja abaixo ou clique aqui).

Campeão confiante no setor

Especialista na trocação, Poatan recentemente minimizou a ameaça que Ankalaev possa representar com seu wrestling. Confiante, o campeão destacou que tem evoluído consideravelmente no setor de luta agarrada e, caso surja a necessidade, irá mostrar isso no combate. Se por um lado Alex afia seu jogo no chão de olho no wrestling do rival, do outro, Magomed tenta chegar na 'ponta dos cascos' na trocação. Para a reta final de seu camp, o russo convidou o compatriota e peso-pesado Alexander Volkov para ajudá-lo nos treinos de striking.

Duelo de estilos lidera o UFC 313

O aguardado confronto entre Poatan e Ankalaev servirá como luta principal do UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Oriundos de artes marciais distintas, o campeão e o desafiante tendem a fazer um verdadeiro duelo de estilos dentro do octógono. Enquanto o brasileiro preza sempre pela trocação, o russo pode buscar nas quedas o caminho de menos resistência para desbancar seu adversário, já que possui o wrestling como base.

I hope you ready to do this for 25 min

