Mercado: impasse Vitor Roque, reforço no Corinthians e Evangelista na mira

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A segunda-feira (24) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Vitor Roque é alvo do Palmeiras, mas negociações estão travadas Imagem: Jesus Ruiz/Getty

Deu ruim. A contratação de Vitor Roque, que estava prestes a ser concretizada pelo Palmeiras numa operação conjunta com Barcelona e Betis, está suspensa por uma questão burocrática, informa o colunista André Hernan. "A La Liga informou ao Barcelona que, por questões burocráticas, de acordo com o protocolo da entidade, o jogador teria que ser devolvido ao Barcelona e a janela espanhola teria que estar aberta para concretizar a rescisão em contrato. Como a janela está fechada no momento, não pode ter um reempréstimo. A negociação está suspensa", explicou.

Tem como o negócio andar? Por que o Palmeiras só descobriu nesta segunda (24) que a La Liga não permitiria a compra de Vitor Roque? Danilo Lavieri falou com pessoas ligadas à negociação e ouviu que Barcelona e Betis acreditavam que a La Liga permitiria tal operação. Não à toa, o time catalão ainda tenta a liberação no grupo que comanda o campeonato até a sexta-feira, quando a janela brasileira se encerra. No aspecto de regulamento, a Fifa permite tal manobra, mas a questão é que a La Liga tem uma norma diferente e comunicou hoje que não abrirá essa exceção.

Fabrizio Angileri está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Corinthians Imagem: Denis Doyle/Getty Images

Reforço alvinegro. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, acertado com o Corinthians por empréstimo junto ao Getafe, da Espanha, já está no Brasil para fazer exames médicos antes de assinar com o alvinegro. O contrato entre jogador e clube terá validade de um ano e há opção de compra. Ele estava encostado no elenco do Getafe e, depois de um período de nove meses sem entrar em campo, será cedido por empréstimo por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás.

Por enquanto, nada feito. O volante Charles não deixará o Corinthians — pelo menos não nesta janela de transferências. O jogador foi procurado pelo Ceará, mas a saída está descartada neste momento. Ele entende que pode recuperar espaço com o técnico Ramón Díaz e quer continuar no Timão, que por sua vez também conta com o atleta de 28 anos para a sequência da temporada. O clube paulista não chegou a receber uma oferta do Vozão.

Lucas Evangelista pode ser envolvido em troca com Fabinho, do Palmeiras Imagem: Diogo Reis/AGIF

Evangelista por Fabinho? Palmeiras e RB Bragantino estudam uma troca envolvendo os meias Fabinho e Lucas Evangelista. As partes iniciaram conversas nos últimos dias e buscam um acordo. A ideia discutida trata da ida de Fabinho para o Massa Bruta por empréstimo, enquanto Evangelista acertaria com o Verdão em definitivo, por 4 milhões de euros (R$ 27 milhões, na cotação atual). No valor, o Palmeiras abateria 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) das metas previstas no contrato de Jhon Jhon com o Bragantino. O Palmeiras, assim, pagaria 1,5 milhão pelo atleta.

De Goiânia para Salvador. A pedido de Rogério Ceni, o Bahia encaminhou a contratação do goleiro Ronaldo, que pertence ao Atlético-GO. O arqueiro de 28 anos será cedido até o final da temporada ao Tricolor de Aço. Ronaldo tinha contrato com o Dragão até o final de 2025, mas prorrogará o vínculo com o time goiano antes de sair. O contrato prevê opção de compra, e ele deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar com o Bahia. Existe a possibilidade do tricolor baiano envolver algum atleta na negociação por empréstimo.

Thiago Maia é alvo do Santos há semanas, mas negociação anda a passos lentos Imagem: Gil Gomes/AGIF

Agora vai? O Santos segue em tratativas para concretizar a contratação do volante Thiago Maia. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o clube precisa atender as exigências feitas pelo Flamengo para concluir o negócio. O mandatário revelou que, apesar de um acordo inicial, o time rubro-negro solicita garantias bancárias antes da transação ser sacramentada. "Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Inter, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos feito a conclusão com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação. Exige de nós um período para que a gente encontre como seriam essas garantias", explicou Teixeira.