Manchester United corta gastos e irá oferecer pão, sopa e fruta aos seus funcionários

No processo de corte de gastos feito por Jim Ratcliffe, um dos donos do Manchester United, o clube irá fechar a cantina em Old Trafford e deixará de oferecer refeições gratuitas aos seus funcionários - substituindo-as por frutas. No centro de treinamento, em Carrington, medida semelhante: apenas os jogadores continuarão recebendo a alimentação, enquanto os demais funcionários terão acesso apenas a sopa e pão, de forma gratuita.

Antes, funcionários do Old Trafford recebiam um passe para ter acesso à cantina, com refeições, café e chá gratuitos. A expectativa é de que a cantina seja fechada até o final desta semana. A alimentação nos dias normais será substituída por frutas, enquanto aqueles que trabalham nos jogos do clube continuarão recebendo um pacote com pequenos lanches, apesar do encerramento da cantina.

A medida é mais uma das tomadas por Ratcliffe desde que se tornou o maior acionista minoritário do clube - dono de 27,7% das ações. Ainda é inferior àquelas controladas pela família Glazer, que estão no clube desde 2003. Dono da Ineos, empresa do ramo químico, Ratcliffe tenta diminuir os gastos do clube para que possa voltar a competir em alto nível, tanto na Europa quanto na Inglaterra.

Na 15ª colocação da Premier League, a 13 pontos da zona de rebaixamento, o United deve ficar fora das competições europeias na próxima temporada. Até aqui, a Liga Europa, em que irá enfrentar a Real Sociedad nas quartas de final, é a chance mais clara de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões em 2025/2026. Para isso, precisa obrigatoriamente ser campeão.

Mesmo sem ter controle total das ações, Ratcliffe tem o apoio dos demais donos para promover as mudanças no clube. Com um déficit de 300 milhões de libras no último ano (R$ 2,1 bilhões), o time ainda precisa reforçar o elenco de Ruben Amorim para voltar às primeiras posições do Campeonato Inglês na próxima temporada. Para isso, precisará se desfazer de algumas das suas peças do elenco.

Além da cantina, Casemiro e Antony, dois brasileiros do elenco, estão "à venda" pelo clube. O atacante foi emprestado ao Bétis no último mês, e marcou dois gols e deu duas assistências em quatro partidas desde sua estreia na Espanha. O volante ex-Real Madrid, por sua vez, não teve o desempenho esperado pelo clube desde que foi contratado, em 2022/2023.