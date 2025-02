Luiz Araújo pede passagem no Fla e põe pulga atrás da orelha em Filipe Luís

Do UOL, no Rio de Janeiro

Recuperado de uma lesão no joelho direito ocorrida no segundo semestre de 2024, Luiz Araújo tem pedido passagem no Flamengo. Autor de um golaço na goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Maricá, resultado que garantiu o título da Taça Guanabara ao Rubro-Negro, o atacante colocou uma pulga atrás da orelha do técnico Filipe Luís.

É um dos jogadores super importantes na equipe. Eu sei que, deixando ele fora do time titular, vou para casa com a sensação de ter sido injusto, porque ele está criando isso em mim. Não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, mas porque está mostrando e falando em campo. O treinador tem que tomar decisões. Todos começam o jogo por algum motivo, pensando no plano de jogo, momento, carga física. O campo fala e ele está falando em campo

Filipe Luís

Cebolinha pode abrir brecha

Algo que pode facilitar a vida de Filipe Luís é a situação clínica de Everton Cebolinha. O atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita contra o Maricá e precisou ser substituído justamente por Luiz Araújo.

Segundo a assessoria do clube, Cebolinha deixou o Maracanã caminhando e sem dores. O jogador, porém, passará por exames médicos nesta segunda-feira (24) para detectar se há uma lesão. Caso ela se confirme, a tendência natural é que Araújo se torne titular.