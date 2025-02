Jogos das quartas de final do Paulistão 2025: veja tabela completa

Do UOL, em São Paulo

Os jogos das quartas de final do Paulistão 2025 estão definidos, com a presença dos quatro grandes clubes do estado, algo que não acontecia desde 2020.

O que aconteceu

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão classificados para a próxima fase. Além dos grandes clubes, estão no mata-mata: Mirassol, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Bernardo.

Mando de campo no mata-mata. Corinthians, São Paulo, Santos e São Bernardo vão decidir em casa, enquanto o Palmeiras será um dos visitantes nas quartas.

Grupo A: Corinthians x Mirassol Grupo B: Santos x Red Bull Bragantino Grupo C: São Paulo x Novorizontino Grupo D: São Bernardo x Palmeiras

A expectativa é de que os jogos sejam realizados no próximo fim de semana, entre os dias 1º, 2 e 3 de março. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar as datas e horários dos jogos na tarde desta segunda-feira (24).

Jogos serão disputados em duelos únicos na casa dos clubes de melhor campanha, tanto nas quartas como nas semifinais. Apenas a decisão será disputada em dois jogos.

Não há chaveamento definido para a sequência do mata-mata. Na semifinal, o clube de melhor campanha enfrenta, em sua casa, o clube com a quarta campanha, e a segunda melhor campanha joga em casa contra a terceira.

Na fase de grupos, o clube de melhor campanha foi o Corinthians, com 27 pontos. Veja, abaixo, como ficou a classificação geral da competição.

Como ficou a classificação geral

Corinthians - 27 pontos*

São Bernardo - 23 pontos*

Palmeiras - 23 pontos*

Ponte Preta - 22 pontos

São Paulo - 19 pontos*

Santos - 18 pontos*

Novorizontino - 18 pontos*

Mirassol - 17 pontos*

Red Bull Bragantino - 17 pontos*

Guarani - 13 pontos

Velo Clube - 13 pontos

Portuguesa 13 pontos

Botafogo-SP - 11 pontos

Noroeste - 8 pontos

Água Santa - 7 pontos

Inter de Limeira - 7 pontos

* times classificados para as quartas de final.