João Paulo desabafa após retorno ao Santos e grave lesão: 'Volto mais forte e mais grato'

Depois de quase um ano afastado dos gramados, o goleiro João Paulo voltou a defender o Santos na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O camisa 1, que ficou fora por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, substituiu Gabriel Brazão, suspenso, e celebrou o retorno com um desabafo.

"Foram meses desafiadores, momentos de dor e incerteza, mas também de aprendizado. Cada dia foi uma batalha, cada sessão de fisioterapia, um passo a mais rumo ao meu objetivo. Nunca foi fácil, mas nunca deixei de acreditar", declarou o goleiro santista em suas redes sociais. A grave lesão o tirou de boa parte da temporada passada, mas ele seguiu em processo intenso de recuperação para voltar a atuar pelo clube.

João Paulo também destacou a importância do futebol em sua vida e como o período longe dos gramados serviu para reforçar sua paixão pelo esporte. "O futebol sempre foi minha vida, minha paixão, e estar longe dele me fez valorizar ainda mais cada treino, cada defesa, cada minuto vestindo a camisa do Santos", afirmou.

O goleiro, que é um dos líderes do elenco, enfatizou sua resiliência ao longo da recuperação e celebrou o retorno com ainda mais motivação para a sequência do Paulistão. "Hoje, ao olhar para trás, vejo que tudo valeu a pena. A resiliência me trouxe até aqui. As quedas fazem parte da jornada, mas levantar-se é o que define os fortes. Volto mais forte, mais preparado e ainda mais grato por cada oportunidade de fazer o que amo", completou.

Com o retorno de João Paulo, o técnico Pedro Caixinha ganha mais uma opção para o gol na fase decisiva do Campeonato Paulista. O Santos garantiu a melhor campanha em relação ao Red Bull Bragantino, adversário das quartas de final, e terá a vantagem de jogar na Vila Belmiro.

A presença do goleiro na fase final do estadual ainda não está confirmada, já que Gabriel Brazão, titular nos últimos jogos, volta a ficar à disposição e, neste primeiro momento, deve seguir entre os titulares.