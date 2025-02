Jean Matsumoto minimiza impacto da derrota no UFC Seattle: "Saio maior do que entrei"

A controversa derrota para Rob Font no UFC Seattle, no último sábado (22), pode até ter colocado um ponto final na invencibilidade de Jean Matsumoto no MMA, mas não acabou com seu prestígio junto à organização presidida por Dana White. Assim como seu treinador já havia antecipado, a jovem promessa do peso-galo (61 kg), de 25 anos, confirmou que o Ultimate segue apostando no seu futuro dentro da entidade.

Através de um vídeo publicado no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Jean tratou de minimizar o impacto de sua primeira derrota na carreira no UFC Seattle, mesmo discordando da decisão dos juízes. O fato da própria direção do Ultimate ter entrado em contato para tranquilizá-lo, inclusive, parece ter aumentado a confiança do lutador paulista, que acredita ter ganhado pontos importantes com a companhia, ainda que tenha saído do octógono com o resultado negativo.

"Estou muito feliz com o desempenho. Peguei a luta com nove dias e consegui desenvolver bem o trabalho. Assistindo a luta, eu fiquei muito feliz. Eu acho que venci pelo menos os dois primeiros rounds. O UFC ligou para a gente e me prometeu que na próxima luta eu pego um top 15. Então, estou muito feliz com isso. Acho que eu saio dali maior do que eu entrei. Deus sabe de tudo e vamos para cima voltar melhor que nunca", afirmou Matsumoto.

Currículo de Jean Matsumoto

No MMA profissional desde 2018, Jean Matsumoto sofreu sua primeira derrota no UFC Seattle, ao ser superado na decisão dividida dos juízes por Rob Font. Agora, o peso-galo paulista soma 16 vitórias - nove delas pela via rápida - e um resultado negativo no cartel. Pelo Ultimate, onde estreou em abril do ano passado, o paulista possui dois triunfos anteriores ao revés de sábado.