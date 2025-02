Van Persie é anunciado como técnico de time nas oitavas da Champions

O Feyenoord, da Holanda, está de técnico novo. Trata-se de Robin Van Persie, ex-atacante do Arsenal e da seleção holandesa.

O que aconteceu

Van Persie está com 41 anos e chega para assumir o cargo deixado por Brian Priske, demitido dois dias antes do jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, contra o Milan. A equipe holandesa avançou de fase mesmo com a saída do treinador.

O ex-atacante é um velho conhecido da torcida do Feyenoord, uma vez que começou e encerrou a carreira de jogador atuando pela equipe. Ele ainda trabalhou nas categorias de base do clube entre 2021 e 2023.

Estamos muito felizes em poder nomear um verdadeiro ícone do clube, Robin van Persie, como o novo treinador do Feyenoord. Robin conhece o clube muito bem e sabe exatamente o que é necessário para alcançar resultados Dennis te Kloese, gerente geral do Feyenoord

Van Persie foi um dos grandes nomes da seleção holandesa e brilhou com a camisa laranja na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Por clubes, ele fez história por Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe.

Aos 41 anos, ele está no início de sua carreira como técnico. Além da passagem pelo Feyenoord, ele comandou o Heerenveen entre julho de 2024 e fevereiro de 2025, mas não teve grande desempenho: apenas nove vitórias em 26 jogos.

Van Persie faz a sua estreia no comando do Feyenoord no próximo sábado (1), em jogo contra o NEC, pelo Campeonato Holandês. A equipe ocupa a terceira colocação da tabela na liga.

O Feyenoord é um dos times classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O adversário na próxima fase é a Inter de Milão, e o primeiro confronto entre as equipes está marcado para o dia 5 de março, uma quarta-feira, em Roterdã.