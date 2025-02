Hugo Souza revela bastidores de escolha pelo Corinthians e projeta futuro no clube: "Estou em casa"

Hugo Souza chegou ao Corinthians em julho de 2024, inicialmente por empréstimo. A identificação do goleiro com o clube foi tamanha que, pouco tempo depois, a torcida já pedia em peso a contratação do goleiro em definitivo. E a compra veio em novembro, junto ao Flamengo.

No entanto, o goleiro revelou que poderia ter ido jogar em outro país. Em entrevista ao PoropoPOD, podcast da Corinthians TV, Hugo Souza contou que recebeu uma proposta do futebol árabe logo depois de ter fechado contrato com o Timão.

"Quando estava tudo fechado para eu vir para cá, eu estava jogando futevôlei na casa do Ronaldinho. Meu telefone tocando desesperadamente, meu empresário me ligando desesperadamente. Estava de férias, era o meu único dia de folga da semana. E meu empresário dificilmente fala comigo na folga. Eu peguei o telefone, liguei para ele de volta. Aí a gente mudou para a ligação de vídeo e ele falou: 'Irmão, a gente tem que tomar a decisão da sua vida agora'. Eu falei: 'Por que?'. Aí ele disse: 'Acabou de chegar um papel para você ir para a Árabia. Salário bom, coisa boa que pode mudar sua vida e tudo mais. Mas aí esquece o Corinthians'. Já estava tudo certo para eu vir para cá. Aí eu pedi, 'Me dá até amanhã que eu te ligo', e ele falou que eu tinha no máximo até de noite. Eu estava sozinho", revelou.

"Nisso, liguei para o Matheus e ele veio me buscar. No carro, eu falei para ele. Depois, ainda me ligou o cara que estava fazendo a intermediação entre o clube e o meu empresário. Cheguei em casa, não conversei com ninguém e fiquei na minha ali, pensando. Eu falei: 'Cara, quer saber, não. Dinheiro eu preciso, mas isso é consequência do meu trabalho. Se eu fizer um bom trabalho no Corinthians, eu posso ganhar isso, posso ganhar mais que isso, mas o que vai me trazer de benefícios ser goleiro do Corinthians, é muito maior do que dinheiro. Aí eu tomei a minha decisão", completou o arqueiro.

Já vai começar o PoropoPOD com a presença do paredão alvinegro Hugo Souza! ? Cola com a gente e não perca esse papo exclusivo com o nosso goleirão! ??? ?? https://t.co/k3f7cw2Zxp#VaiCorinthians pic.twitter.com/ACFSXpYlR9 ? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2025

Hugo, então, foi para o Corinthians. Rapidamente, o goleiro conquistou o coração da torcida não só pelas defesas difíceis, mas pela rápida e forte identificação com o clube. Isso faz a diferença para o goleiro, que afirmou que, se fosse somente por ele, ficaria anos e anos no clube.

"Não vou falar isso para fazer média não, de verdade. É óbvio que eu tinha, e ainda tenho, o sonho de jogar em clubes grandes europeus, mas o que aconteceu comigo aqui me criou um sentimento, um paixão tão grande por viver o clube, viver a atmosfera do clube, que se eu tiver que ficar aqui 10 anos, a minha carreira inteira, eu fico. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu tenho cinco anos de contrato. É cumprir os cinco, e já renovar mais cinco (risos). Porque assim, eu acho que nunca joguei bola tão feliz na minha vida. Eu tive momentos incríveis na minha carreira, participar de elencos campeões, conquistar títulos, viver coisas que vão ficar marcadas na história. Só que eu nunca joguei bola tão feliz, nunca fui tão feliz em campo. Eu estou em casa, essa é a verdade. Jogar com a camisa do Corinthians parece que estou na sala da minha casa. A sensação é incrível, estou super confortável", admitiu.

Por fim, Hugo Souza ainda comentou sobre o empate frustante em 1 a 1 no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, contra a Universidad Central, da Venezuela. O goleiro reconheceu a cobrança da torcida e disse que a equipe tem a obrigação de avançar.

"A cobrança da torcida é a que faz sentido para nós. É obrigação nossa. Esse time já mostrou várias vezes qual é a cara do Corinthians. É obrigação nossa mostrar quem é o Corinthians de verdade. Estamos tratando da dignidade da nossa identidade. É sobre a gente. Já passou, ok, tudo mais, mas aquele jogo não diz respeito à nossa identidade", concluiu o jogador.

Com Hugo Souza como provável titular, o Corinthians retorna aos gramados nesta quarta-feira para o compromisso de volta da Libertadores. O Timão recebe a UCV às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e precisa de uma vitória por qualquer placar para ir à terceira fase. Um novo empate leva a decisão da vaga aos pênaltis.