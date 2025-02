Hernan: negociação por Vitor Roque é suspensa; Palmeiras vai esperar janela

A contratação de Vitor Roque, que estava prestes a ser concretizada pelo Palmeiras numa operação conjunta com Barcelona e Betis, está suspensa por uma questão burocrática, informa o colunista André Hernan no De Primeira.

De acordo com o colunista, o Palmeiras vai precisar esperar a janela de transferências do meio do ano para contratar Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis.

A La Liga informou ao Barcelona que, por questões burocráticas, de acordo com o protocolo da entidade, o jogador teria que ser devolvido ao Barcelona e a janela espanhola teria que estar aberta para concretizar a rescisão em contrato.

Então, como a janela está fechada no momento, não pode ter um reempréstimo, o Betis não pode reemprestar o jogador para o Palmeiras como estava se ventilando, como a gente falou aqui no De Primeira.

A negociação está suspensa, e o Palmeiras agora vai esperar reabrir a janela para retomar a negociação. Então, Vitor Roque não vem agora, a negociação está suspensa.

André Hernan

O colunista ressaltou que estava tudo certo entre os clubes, que foram informados pela La Liga que a operação desenhada não poderia ser realizada com a janela espanhola fechada.

Betis e Palmeiras já tinham um acordo. O Betis já tinha dado um sinal positivo para o Palmeiras, estava tudo certo, só que a La Liga chegou e disse: não pode fazer isso agora.

André Hernan

