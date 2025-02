Havaiano sofre acidente grave e é resgatado desacordado em Pipeline

Pipeline voltou a mostrar por que é considerada uma das ondas mais perigosas do mundo. O havaiano Makai McNamara, especialista na icônica bancada do North Shore de Oahu, sofreu um grave acidente enquanto surfava neste domingo (23) e precisou ser resgatado inconsciente por outros surfistas e salva-vidas.

O que aconteceu

Outros surfistas e salva-vidas prestaram os primeiros socorros ainda na areia.

Um vídeo mostra o momento do resgate, com salva-vidas realizando manobras de reanimação antes da chegada da ambulância.

Ele foi levado ao hospital em estado crítico, mas já apresenta sinais de recuperação, segundo informações da família. "Agora, ele está na UTI e, segundo a última atualização, ficará sedado pelas próximas 72 horas para se recuperar da melhor forma possível", atualizou Landon, seu irmão.

Quem é Makai McNamara?

Makai McNamara faz parte de uma família tradicional do surfe havaiano. Seu pai, Liam McNamara, é uma lenda local, e seu tio, Garrett McNamara, ficou mundialmente conhecido por desafiar ondas gigantes, principalmente em Nazaré, Portugal.

E o capacete?

Curiosamente, Makai já havia sido questionado sobre o uso de capacete em Pipeline, algo comum entre surfistas da onda, incluindo seu irmão Landon, campeão da última edição do tradicional Eddie Aikau.

Em uma entrevista à WSL anos atrás, ele comentou sobre sua visão a respeito da segurança:

"Muita gente me pergunta isso e, sinceramente, me deixa intrigado. Landon encara algumas das ondas mais insanas que já vi e sofre quedas absurdas, então espero que ele continue usando capacete! Já eu? Sou meio medroso, mas tento não pensar se estou de capacete ou não, e apenas foco em completar a onda. Acredito que, se for o seu dia de se machucar, vai acontecer, mesmo que você esteja com armadura completa."

Makai McNamara faz parte de uma família tradicional do surfe havaiano Imagem: Reprodução/Instagram

Acidentes em Pipeline

Pipeline é uma das ondas mais desafiadoras e perigosas do mundo, com uma bancada rasa e condições extremas que tornam qualquer queda potencialmente grave.

Nos últimos anos, diversos surfistas sofreram acidentes sérios na região, incluindo o brasileiro João Chianca, o Chumbinho, que teve uma experiência de quase morte e acabou perdendo a temporada de 2024 do Circuito Mundial.