Governadores de Rio e Minas se unem ao Flamengo para melhorar segurança das torcidas nos estádios

Nesta segunda-feira, o Flamengo anunciou uma parceria com os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais para melhorar a segurança e a recepção das torcidas nos estádios. O acordo envolve um esforço conjunto entre os clubes, as forças de segurança e o poder público para garantir uma melhor experiência aos torcedores, tanto os que viajam para acompanhar jogos fora de casa quanto os que são recebidos no Maracanã.

A iniciativa foi apresentada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em um encontro com os governadores Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG). O dirigente rubro-negro destacou a importância da colaboração entre os estados e ressaltou que Minas Gerais dará um apoio especial quando o clube carioca atuar em Belo Horizonte.

"Estamos aqui com o nosso governador, Cláudio Castro, e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falando um pouco sobre torcida nos estádios. O governador Romeu Zema vai dar um apoio especial para o Flamengo quando for jogar em Minas Gerais, e o governador Cláudio Castro, como sempre, vai ajudar a receber as torcidas adversárias jogando no Estado do Rio de Janeiro. São os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se associando ao Flamengo e aos torcedores em geral, para fazer com que a experiência dos estádios seja ótima", afirmou Bap.

O governador Romeu Zema reforçou o compromisso de Minas Gerais em garantir a segurança dos torcedores que viajam ao estado para acompanhar jogos: "É um prazer para mim estar aqui no Rio de Janeiro, com o presidente Luiz Eduardo, do Flamengo, e deixei claro que faremos todo o esforço para que a torcida, não só do Flamengo, como de qualquer outro time, quando for a Belo Horizonte, não seja vítima de nenhum ato de violência. Nossa Polícia Militar vai vir aqui, conversar com ele e montar uma estrutura para que todo o time seja bem recebido em Minas", afirmou Zema.

O governador Cláudio Castro também destacou a importância da parceria e afirmou qua troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados será essencial para evitar confrontos entre organizadas e episódios de violência nos arredores dos estádios.

"É importante demais o que está acontecendo aqui. Fico feliz, porque foi uma iniciativa do Flamengo, de olharmos esses torcedores que saem daqui para assistir o jogo fora, ou seja, aqueles torcedores que acompanham, mas também aqueles que a gente recebe. E, por isso, é fundamental que as polícias estejam se falando, que os clubes estejam se falando, mas também os clubes com poder público", disse Castro.

A segurança nos estádios tem sido um tema recorrente no futebol brasileiro. Um exemplo recente que coloca isso em pauta é a decisão da Copa do Brasil de 2024, quando Atlético-MG e Flamengo se enfrentaram na Arena MRV e, após o apito final, foram registradas tentativas de invasão de campo, além de arremessos de objetos e até de bombas, causando uma vítima.